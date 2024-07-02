Ученые создали ИИ для помощи людям с деменцией ранней стадии

MindTalker, основанный на технологии GPT-4, призван скрасить одиночество больных с помощью осмысленных бесед. Разработка велась совместно с терапевтами, а полученные результаты опубликованы в трудах конференции CHI по взаимодействию человека с компьютерами.

Участники исследования с деменцией отмечали важность человеческого общения, но при этом оценили новизну и возможность более глубоких бесед с ИИ, нежели те, что предлагают существующие цифровые помощники.

MindTalker позволяет пользователям выстраивать «социальные отношения» на более личном уровне. Авторы разработки, профессор Джим Анг и аспирант Анна Ксигку, считают, что MindTalker может оказать глобальное влияние на уход за больными деменцией.

Исследование также уделяет большое внимание этическим аспектам, гарантируя, что искусственный интеллект будет использоваться для поддержки, а не замены человеческого общения.