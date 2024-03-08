Ученые создали ИИ для симуляции химических реакций

Модель машинного обучения с названием «Исследование границ химии с общим потенциалом машинного обучения для реакций» была создана с использованием методов регрессии. Она может выполнять симуляции для произвольных материалов, содержащих углерод, водород, азот и кислород, требуя гораздо меньше вычислительной мощности и времени, чем традиционные квантовомеханические модели.

Модель была протестирована на различных химических задачах, включая сравнение добавок к биотопливу и отслеживание сгорания метана. Она успешно прошла испытания, включая воспроизведение знаменитого «эксперимента Миллера», направленного на демонстрацию происхождения жизни на Земле.

Исследователи планируют доработать модель, расширив ее способности для работы с большим количеством химических элементов и областей, что может найти применение в различных областях, таких как поиск лекарств.