Ученые создали ИИ для выявления и отслеживания новых вариантов COVID-19

Фреймворк объединяет методы уменьшения размерности и новый алгоритм кластеризации, названный CLASSIX, созданный математиками Университета Манчестера. Это позволяет быстро выявлять группы вирусных геномов, которые могут представлять риск в будущем, из огромных объемов данных.

Исследование, представленное в журнале PNAS, может поддержать традиционные методы отслеживания эволюции вирусов, такие как филогенетический анализ, который в настоящее время требует обширной ручной куратории.

Метод позволяет автоматизировать обработку генетических последовательностей вируса COVID-19 и выделение подозрительных «словесных» групп для дальнейшего анализа. Разработанный алгоритм кластеризации CLASSIX менее затратен по сравнению с традиционными методами и обеспечивает полную объяснимость результатов.

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