Ученые создали ИИ-модель для предсказания болезней за годы до установки диагноза

Система анализирует историю болезни пациента и выявляет закономерности в последовательности диагнозов. По словам разработчиков, это похоже на изучение «грамматики» истории болезни: ИИ определяет, какие сочетания заболеваний встречаются и в какой последовательности, что позволяет делать точные долгосрочные прогнозы.

Для обучения использовалась база данных UK Biobank, содержащая сведения о примерно полумиллионе жителей Великобритании. Эффективность модели затем проверили на данных почти двух миллионов датчан. Результаты показали, что Delphi-2M может точнее предсказывать риски, например, сердечных приступов, чем обычные показатели вроде возраста или привычек.

Исследователи подчеркнули, что инструмент пока не готов к практическому применению. Существующие базы данных ограничены по возрасту, этнической принадлежности и состоянию здоровья, что требует дополнительного тестирования модели.

В будущем такие системы могут помочь врачам выявлять болезни на ранней стадии.