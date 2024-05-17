Ученые создали ИИ-платформу для анализ изображений микроскопа

Опубликовано 17 мая 2024, 22:14
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Ученые создали ИИ-платформу для анализ изображений микроскопаКоторая ускорит научные открытия
Ученые из Португалии и Финляндии создали платформу DL4MicEverywhere, которая позволит ученым-биологам легко использовать искусственный интеллект (ИИ) для анализа изображений, полученных с помощью микроскопа.
Ранее сложный анализ требовал знаний в области ИИ и мощных компьютеров. Теперь же, благодаря новой платформе, исследователи смогут автоматически анализировать результаты, выявлять структуры клеток и делать открытия, даже не будучи экспертами в ИИ.
Платформа позволяет загружать данные с простых ноутбуков и мощных компьютеров. Она также имеет удобный интерфейс и большую библиотеку готовых решений для анализа изображений.
DL4MicEverywhere распространяется бесплатно и базируется на принципах FAIR для научного программного обеспечения, то есть гарантирует открытость, доступность, совместимость и возможность повторного использования данных.
Ученые считают, что новая платформа ускорит научные открытия в биологии, медицине и фармацевтике.
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак