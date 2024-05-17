Ученые создали ИИ-платформу для анализ изображений микроскопа

Ранее сложный анализ требовал знаний в области ИИ и мощных компьютеров. Теперь же, благодаря новой платформе, исследователи смогут автоматически анализировать результаты, выявлять структуры клеток и делать открытия, даже не будучи экспертами в ИИ.

Платформа позволяет загружать данные с простых ноутбуков и мощных компьютеров. Она также имеет удобный интерфейс и большую библиотеку готовых решений для анализа изображений.

DL4MicEverywhere распространяется бесплатно и базируется на принципах FAIR для научного программного обеспечения, то есть гарантирует открытость, доступность, совместимость и возможность повторного использования данных.

Ученые считают, что новая платформа ускорит научные открытия в биологии, медицине и фармацевтике.