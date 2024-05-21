Ученые создали ИИ-программиста для квантовых компьютеров

Для работы квантового компьютера необходимо составить специальную программу — последовательность квантовых операций. Трудность заключается в том, что мир квантовых частиц имеет свои особенности, из-за которых составить такую программу гораздо сложнее, чем для обычного компьютера.

Новая методика использует машинное обучение, чтобы автоматически находить нужную последовательность квантовых операций. При этом обучение модели не требует сложного моделирования работы квантового компьютера, что делает этот метод более эффективным, чем существующие.

Разработанная модель также учитывает особенности конкретного квантового компьютера, на котором будет выполняться программа.