Ученые создали ИИ, способный воспринимать мир как бабочка

Существующие технологии искусственного интеллекта часто не удается достичь многоканального принятия решений, характерного для человека и животных. Чтобы решить эту проблему, ученые создали платформу на основе 2D-материалов, способную воспринимать информацию одновременно с различных сенсоров.

Исследование подчеркивает важность многоканального восприятия для создания передовых робототехнических систем. Исследователи утверждают, что их разработка более энергоэффективна и способна обрабатывать информацию более эффективно по сравнению с существующими моделями искусственного интеллекта.

В будущем ученые планируют расширить спектр сенсоров до трех, чтобы максимально точно имитировать способности животных к восприятию мира. Это открывает новые перспективы для применения подобных технологий в различных областях, включая робототехнику и создание умных сенсоров для выявления опасностей, таких как утечки химических веществ.