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Наука и технологии
Опубликовано 27 марта 2024, 23:30
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Ученые создали имплантируемую батарею, работающую на кислороде в организме

Проведено исследование
Китайские ученые разработали имплантируемую батарею, которая работает на кислороде в организме. Исследование, опубликованное в журнале Chem, показывает, что в крысах эта батарея обеспечивает стабильное электропитание и совместима с биологическими системами.

Батарея изготовлена с использованием электродов на основе сплава натрия и нанопористого золота, материала с порами тысячи раз меньшими, чем толщина волоса. Золото известно своей биосовместимостью, а натрий является необходимым и обычным элементом в организме человека. Электроды взаимодействуют с кислородом в организме, производя электричество. Для защиты батареи исследователи обернули ее пористой полимерной пленкой, которая мягкая и гибкая.

Батарея была имплантирована под кожу на спинах крыс, и через две недели было обнаружено, что она способна выдавать стабильное напряжение. Ученые также выявили, что вокруг батареи не произошло воспалительных реакций, а ткани хорошо зажили. Кровеносные сосуды также восстановились вокруг батареи.

Дальнейшие исследования будут направлены на увеличение энергетической мощности батареи путем оптимизации структуры и материалов электродов. Ученые также рассматривают возможность использования этой батареи для других целей, включая биотерапию рака.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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#аккумулятор
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#разработка