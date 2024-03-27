Ученые создали имплантируемую батарею, работающую на кислороде в организме

Батарея изготовлена с использованием электродов на основе сплава натрия и нанопористого золота, материала с порами тысячи раз меньшими, чем толщина волоса. Золото известно своей биосовместимостью, а натрий является необходимым и обычным элементом в организме человека. Электроды взаимодействуют с кислородом в организме, производя электричество. Для защиты батареи исследователи обернули ее пористой полимерной пленкой, которая мягкая и гибкая.

Батарея была имплантирована под кожу на спинах крыс, и через две недели было обнаружено, что она способна выдавать стабильное напряжение. Ученые также выявили, что вокруг батареи не произошло воспалительных реакций, а ткани хорошо зажили. Кровеносные сосуды также восстановились вокруг батареи.

Дальнейшие исследования будут направлены на увеличение энергетической мощности батареи путем оптимизации структуры и материалов электродов. Ученые также рассматривают возможность использования этой батареи для других целей, включая биотерапию рака.