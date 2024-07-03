Ученые создали инструмент для изучения эмоций человека через движения

В исследовании профессиональная танцовщица исполнила короткие постановки, выражая различные эмоции: гнев, радость, страх, печаль, нейтральность и удовлетворение. Ее движения фиксировались с помощью технологии захвата движения, а затем ученые извлекли из данных 32 статистических показателя, таких как скорость, ускорение и сокращение конечностей.

На основе этих данных была разработана программа EMOKINE, которая автоматически определяет эмоции человека по его движениям. EMOKINE — это инструмент, который может быть использован в различных областях, таких как психология, нейронаука, компьютерное зрение и искусственный интеллект.

Ученые надеются, что EMOKINE поможет им лучше понять, как люди выражают эмоции через движения, а также разработать новые методы лечения психических расстройств.