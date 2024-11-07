Ученые создали искусственные рецепторы для исследования коронавируса

Ранее было установлено, что коронавирус проникает в клетки человека через рецептор ACE2, связываясь с шипованным белком на своей поверхности. Однако для того, чтобы изучать вирусы в лабораториях, нужно иметь доступ к образцам и клеткам, которые соответствуют рецептору. Это не только сложно, но и опасно.

Новая работа направлена на создание искусственных рецепторов, которые имитируют форму шипованного белка. Вместо того чтобы искать подходящие клетки, учёные решили создать эти рецепторы из известного генома коронавируса. Для этого они использовали рецептор ACE2, который известен своей ролью в заражении COVID-19, и добавили элементы, соответствующие шипованному белку вируса.

После ряда манипуляций с результатами учёные смогли создать 12 уникальных рецепторов, которые продемонстрировали высокую точность в имитации реальных рецепторов. Эти искусственные молекулы могут быть использованы в исследованиях для борьбы с коронавирусами, включая возможные мутации.