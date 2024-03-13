Ученые создали искусственный интеллект для воспроизведения ароматов

Предыдущие исследования показали, что возможно использовать искусственный интеллект для создания молекул с желаемыми запахами, но такие приложения, по мнению исследователей, недостаточно помогают развитию действительно полезных ароматов.

В новом исследовании ученые пытались создать приложение искусственного интеллекта, способное учитывать все факторы, влияющие на восприятие аромата, начиная с двух существующих парфюмов.

Они разработали базовое приложение ИИ, обученное на базе данных известных молекул с описанными ароматическими нотками. Затем они выбрали подмножество созданных молекул, которые бы ожидались испаряться аналогичным образом, что и оригинальный парфюм. После проверки они обнаружили, что рецепты для созданных молекул соответствуют ожидаемым ароматам.

Ученые планируют продолжить работу с их приложениями с целью создания любого желаемого аромата по запросу, что могло бы дать компьютерам и другим устройствам возможность воспроизводить запахи аналогично созданию изображений.