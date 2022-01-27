Ученые создали искусственный интеллект, который обучает своих "собратьев"

Борис Князев из Университета Гельфа в Онтарио и его коллеги разработали и обучили "гиперсеть" - своего рода надстройку над другими нейронными сетями, - которая может ускорить процесс обучения. Если дать ей новую, необученную нейронную сеть, гиперсеть предсказывает параметры новой сети за доли секунды, и теоретически может сделать обучение ненужным.

Пока что гиперсеть работает на удивление хорошо в определенных условиях, но ей еще есть куда расти - что вполне естественно, учитывая масштаб работы. Если они смогут ее решить, то “это будет иметь большое значение для машинного обучения”, - сказал Величкович, один из авторов работы.