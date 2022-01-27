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Ученые создали искусственный интеллект, который обучает своих "собратьев"Что позволит ускорить процесс обучения нейросетей
Сегодняшние нейронные сети стали более требовательны к данным и мощностям. Их обучение требует тщательной настройки значений млн или даже млрд параметров. Цель состоит в том, чтобы оптимизировать обучение, поэтому канадские ученые планируют обучить ИИ обучать другие ИИ.
Борис Князев из Университета Гельфа в Онтарио и его коллеги разработали и обучили "гиперсеть" - своего рода надстройку над другими нейронными сетями, - которая может ускорить процесс обучения. Если дать ей новую, необученную нейронную сеть, гиперсеть предсказывает параметры новой сети за доли секунды, и теоретически может сделать обучение ненужным.
Пока что гиперсеть работает на удивление хорошо в определенных условиях, но ей еще есть куда расти - что вполне естественно, учитывая масштаб работы. Если они смогут ее решить, то “это будет иметь большое значение для машинного обучения”, - сказал Величкович, один из авторов работы.
Источник: Quanta Magazine