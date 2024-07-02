Ученые создали камеру нового типа для роботов

Опубликовано 02 июля 2024, 12:45
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Ученые создали камеру нового типа для роботовОна вдохновлена строением человеческого глаза
Ученые из Университета Мэриленда создали камеру нового типа, которая поможет роботам лучше видеть и понимать окружающую среду. Разработка вдохновлена строением человеческого глаза. В камере AMI-EV, названной так из-за использования принципа микросаккад, имитируются крошечные непроизвольные движения глаз, необходимые для поддержания четкого изображения.
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Традиционные камеры плохо справляются с быстрым движением, картинка получается размытой. Технология AMI-EV решает эту проблему, позволяя роботам точнее воспринимать мир.
Исследователи видят потенциал изобретения не только в робототехнике, но и в других областях. Например, AMI-EV может улучшить камеры смартфонов, сделать виртуальную реальность более реалистичной и помочь астрономам получать более качественные снимки космических объектов.
В испытаниях камера успешно распознала объекты на высокой скорости и даже считывала пульс человека. Она способна снимать с частотой в десятки тысяч кадров в секунду, что намного быстрее обычных камер.