Ученые создали камеру нового типа для роботов

Традиционные камеры плохо справляются с быстрым движением, картинка получается размытой. Технология AMI-EV решает эту проблему, позволяя роботам точнее воспринимать мир.

Исследователи видят потенциал изобретения не только в робототехнике, но и в других областях. Например, AMI-EV может улучшить камеры смартфонов, сделать виртуальную реальность более реалистичной и помочь астрономам получать более качественные снимки космических объектов.

В испытаниях камера успешно распознала объекты на высокой скорости и даже считывала пульс человека. Она способна снимать с частотой в десятки тысяч кадров в секунду, что намного быстрее обычных камер.