Наука и технологии
Опубликовано 16 октября 2024, 21:53
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Ученые создали карту человеческой кожи для регенеративной медицины

Исследование открывает пути к предотвращению рубцевания
Ученые из Института Сенгера и Университета Ньюкасла впервые создали атлас клеток человеческой кожи, что позволяет понять, как формируется кожа и что может идти не так при заболеваниях. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature.
Ученые создали карту человеческой кожи для регенеративной медицины

© Ferra.ru

Используя технологии секвенирования одиночных клеток, ученые описали процесс формирования кожи и волосяных луковиц. Эти знания могут быть применены для создания новых волосяных луковиц в регенеративной медицине, а также для пересадок кожи пострадавшим от ожогов.

Команда создала «мини-орган» кожи в лабораторных условиях, который способен к росту волос. В ходе исследования выяснилось, что иммунные клетки играют важную роль в безрубцовом заживлении кожи, что может привести к клиническим применениям для предотвращения образования рубцов после операций.

Атлас клеток кожи, разработанный в рамках проекта Human Cell Atlas, предлагает молекулярную «рецептуру» для создания кожи и новой органоидной модели для изучения врожденных заболеваний кожи. Исследование выявило, что гены, ответственные за некоторые врожденные нарушения, активны уже в пренатальной коже.

Ученые создали карту человеческой кожи для регенеративной медицины

© Wellcome Sanger Institute

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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