Ученые создали карту человеческой кожи для регенеративной медицины

Используя технологии секвенирования одиночных клеток, ученые описали процесс формирования кожи и волосяных луковиц. Эти знания могут быть применены для создания новых волосяных луковиц в регенеративной медицине, а также для пересадок кожи пострадавшим от ожогов.

Команда создала «мини-орган» кожи в лабораторных условиях, который способен к росту волос. В ходе исследования выяснилось, что иммунные клетки играют важную роль в безрубцовом заживлении кожи, что может привести к клиническим применениям для предотвращения образования рубцов после операций.

Атлас клеток кожи, разработанный в рамках проекта Human Cell Atlas, предлагает молекулярную «рецептуру» для создания кожи и новой органоидной модели для изучения врожденных заболеваний кожи. Исследование выявило, что гены, ответственные за некоторые врожденные нарушения, активны уже в пренатальной коже.