Ученые создали карту мозга для точного лечения черепно-мозговых травм

Ежегодно регистрируют 40−50 миллионов новых случаев ЧМТ. До сих пор лечение ЧМТ было одинаковым для всех пациентов, несмотря на то, что сама травма у каждого индивидуальна. Новый атлас мозга содержит данные о реакции 334 376 клеток на ЧМТ.

Цель разработки — изучить поражения мозга на молекулярном уровне, чтобы назначать лечение с учетом тяжести, времени и области травмы.

По словам ученых, все клинические исследования по лечению ЧМТ за последние десятилетия не показали эффективности. Во многом это связано с универсальным подходом, в то время как на самом деле каждый пациент индивидуален.

Новый атлас поможет врачам использовать методы вроде биомаркеров и генетического профилирования для разработки персонализированной терапии ЧМТ. Интерактивная платформа позволит изучать данные по различным параметрам травмы, что станет основой для будущих исследований.