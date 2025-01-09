Ученые создали холодильник для квантовых компьютеров

Квантовые компьютеры используют кубиты вместо обычных битов. В отличие от традиционных битов, которые могут принимать только значения 0 или 1, кубиты могут быть одновременно в состоянии 0 и 1 благодаря явлению суперпозиции. Это позволяет квантовым компьютерам выполнять параллельные вычисления, что значительно увеличивает их вычислительные возможности.

Однако, для того чтобы кубиты работали без ошибок, их нужно охлаждать до температур близких к абсолютному нулю (минус 273,15 градусов Цельсия). Это необходимое условие для того, чтобы кубиты находились в своем низкоэнергетическом состоянии, которое требуется для начала вычислений.

Существующие холодильники для квантовых компьютеров (так называемые диффузионные холодильники) могут охладить кубиты до температуры в 50 милликельвинов выше абсолютного нуля. Однако для достижения более низких температур требуется сложное оборудование.

Разработанный холодильник использует сверхпроводящие цепи и работает за счет тепла окружающей среды. Он способен охлаждать целевой кубит до 22 милликельвинов без внешнего контроля, что значительно повышает вероятность того, что кубит будет в своем низкоэнергетическом состоянии до начала вычислений — до 99,97%, что на 0,07% лучше существующих технологий.