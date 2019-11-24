Ученые создали кофе, для приготовления которого не нужны кофейные зерна

Для производства экологически чистого кофе специалисты проанализировали множество различных видов натурального кофе, выделив данные о его химическом составе. Так, в лаборатории компании произвели основные параметры кофе, в числе которых запах, вкус, цвет, консистенцию.Разработчики также оставили главный ингредиент напитка, а именно - кофеин. Отмечается, что специалисты решили избавиться в своем напитке от горечи, которую большинство потребителей устраняют путем добавления молока или сахара.

Кофе от компании Atomo идентично по вкусу стандартному кофе. Кроме того, напиток не наносит вред окружающей среде. По словам представителей, в связи с ростом населения, спрос на кофе также стремительно растет, что приводит к увеличению посевов и разрушению экосистем.