Ученые создали компактный AR-дисплей

Команда под руководством Югуанга Ма объединила две оптические технологии: метаповерхность и преломляющую линзу, а также микросветодиодный экран с массивами миниатюрных светодиодов для проекции изображений. Это позволило создать гибридный AR-дисплей с единственной линзой, который сохраняет высокое качество изображения.

Прототип продемонстрировал менее 2% искажений при поле зрения 30°, что сопоставимо с четырьмя линзами современных AR-платформ. Используя алгоритмы компьютерной обработки, исследователи улучшили качество проекции изображения красной панды на 4%.

С дальнейшей разработкой технология может расширить цветовую гамму и привести к созданию новой генерации очков дополненной реальности, доступных для широкого использования.