Наука и технологии
Опубликовано 25 сентября 2024, 21:04
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Ученые создали компактный AR-дисплей

Его можно интегрировать в обычные очки
Учёные представили новую технологию дополненной реальности (AR), которая может изменить использование AR в хирургии и беспилотных автомобилях. Исследователи из ACS Photonics разработали компактный высококачественный AR-дисплей, который можно интегрировать в обычные очки.
Ученые создали компактный AR-дисплей

© Ferra.ru

Команда под руководством Югуанга Ма объединила две оптические технологии: метаповерхность и преломляющую линзу, а также микросветодиодный экран с массивами миниатюрных светодиодов для проекции изображений. Это позволило создать гибридный AR-дисплей с единственной линзой, который сохраняет высокое качество изображения.

Прототип продемонстрировал менее 2% искажений при поле зрения 30°, что сопоставимо с четырьмя линзами современных AR-платформ. Используя алгоритмы компьютерной обработки, исследователи улучшили качество проекции изображения красной панды на 4%.

С дальнейшей разработкой технология может расширить цветовую гамму и привести к созданию новой генерации очков дополненной реальности, доступных для широкого использования.

Ученые создали компактный AR-дисплей
© ACS Photonics
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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