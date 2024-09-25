Ученые создали компактный AR-дисплей

Опубликовано 25 сентября 2024, 21:041 мин.
Ученые создали компактный AR-дисплейЕго можно интегрировать в обычные очки
Учёные представили новую технологию дополненной реальности (AR), которая может изменить использование AR в хирургии и беспилотных автомобилях. Исследователи из ACS Photonics разработали компактный высококачественный AR-дисплей, который можно интегрировать в обычные очки.
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Команда под руководством Югуанга Ма объединила две оптические технологии: метаповерхность и преломляющую линзу, а также микросветодиодный экран с массивами миниатюрных светодиодов для проекции изображений. Это позволило создать гибридный AR-дисплей с единственной линзой, который сохраняет высокое качество изображения.
Прототип продемонстрировал менее 2% искажений при поле зрения 30°, что сопоставимо с четырьмя линзами современных AR-платформ. Используя алгоритмы компьютерной обработки, исследователи улучшили качество проекции изображения красной панды на 4%.
С дальнейшей разработкой технология может расширить цветовую гамму и привести к созданию новой генерации очков дополненной реальности, доступных для широкого использования.