Ученые создали компактный и недорогой лазер для квантовых технологий

Современные лазеры, которые применяются в квантовых экспериментах, требуют высокой спектральной чистоты и стабильности. Обычно такие устройства занимают много места и стоят очень дорого. Однако новый лазер, разработанный в лаборатории профессора Даниэля Блюменталя, имеет размеры примерно с коробок для спичек, но при этом демонстрирует характеристики, которые превышают традиционные лабораторные лазеры.

Лазер использует атомы рубидия в качестве опорного эталона, что позволяет достичь необходимой стабильности и чистоты излучаемого света. Это позволяет лазеру функционировать в самых сложных квантовых приложениях, включая измерения на основе холодных атомов и нейтральных атомов, а также для разработки технологий, которые могут быть использованы в космосе, например, для создания гравитационных карт Земли.