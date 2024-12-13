Наука и технологии
Опубликовано 13 декабря 2024, 23:49
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Ученые создали компактный и недорогой лазер для квантовых технологий

Он поможет в разработке портативных квантовых сенсоров
Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре разработали компактный и высокоэффективный лазер, который способен конкурировать с традиционными лабораторными системами, но при этом отличается меньшими размерами и более низкой ценой. Этот лазер, работающий на основе атомов рубидия, может использоваться в квантовых вычислениях, а также для создания портативных квантовых сенсоров, таких как атомные часы и гравиметры.
Ученые создали компактный и недорогой лазер для квантовых технологий

© Ferra.ru

Современные лазеры, которые применяются в квантовых экспериментах, требуют высокой спектральной чистоты и стабильности. Обычно такие устройства занимают много места и стоят очень дорого. Однако новый лазер, разработанный в лаборатории профессора Даниэля Блюменталя, имеет размеры примерно с коробок для спичек, но при этом демонстрирует характеристики, которые превышают традиционные лабораторные лазеры.

Лазер использует атомы рубидия в качестве опорного эталона, что позволяет достичь необходимой стабильности и чистоты излучаемого света. Это позволяет лазеру функционировать в самых сложных квантовых приложениях, включая измерения на основе холодных атомов и нейтральных атомов, а также для разработки технологий, которые могут быть использованы в космосе, например, для создания гравитационных карт Земли.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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