Ученые создали "компьютер", который работает без электричества

Отмечается, что в разработанных вычислительных процессах эксплуатируются квантовые эффекты, в частности перенос спинового момента элементарных частиц. Благодаря этому устройство способно переключаться в различные состояния без использования электричества, применяя лишь магнитные и спиновые эффекты. По словам авторов, это уменьшит токсичные выбросы веществ в атмосферу, а также позволит нарастить мощность аналогичных разработок в будущем.

Для увеличения возможностей устройств ученые применили спиновую волну. Данное квантовое свойство основано на магнитных материалах с решетчатой структурой. Так, данные материалы имеют более упорядоченную намагниченность, тогда как образующиеся нарушения не скапливаются, а напротив, распространяются в виде волны.