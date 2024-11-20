Ученые создали кристаллы, собирающие воду из воздуха

Кристаллы Янис вдохновлены природой — в частности, структурами, которые можно найти у пустынных жуков и ящериц, адаптированных к жизни в условиях нехватки воды. Эти животные используют поверхность, которая имеет как гидрофильные, так и гидрофобные участки, что помогает собирать и направлять влагу.

Используя этот принцип, ученые создали кристаллы, которые эффективно захватывают влагу из воздуха и переносят ее в специальное место для сбора. Кристаллы обладают высокой эффективностью в сборе воды, что позволяет получать чистую воду даже из тумана или влажного воздуха без использования энергии.

Отличительной особенностью кристаллов является их способность работать в обычных условиях окружающей среды, что делает их гораздо более энергоэффективными по сравнению с процессами опреснения воды. Это открытие может значительно помочь в решении проблемы водоснабжения в регионах, где вода является дефицитом.