Наука и технологии
Опубликовано 22 июля 2025, 17:10
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Ученые создали «квантовую фабрику света» в виде чипа размером 1 квадратный миллиметр

Потенциально, квантовые технологии могут стать еще ближе к обывателю
Группа ученых разработала «квантовую фабрику света» — интегрированную систему генерации запутанных фотонов, размещённую на кремниевом чипе площадью всего 1 мм².
Ученые создали «квантовую фабрику света» в виде чипа размером 1 квадратный миллиметр
© Inc.

Разработка, описанная в Nature Electronics, использует стандартный 45-нм КМОП-процесс, аналогичный применяемому при производстве обычных процессоров.

В основе технологии — 12 микрокольцевых резонаторов, каждый из которых генерирует пары запутанных фотонов с помощью четырёхволнового смешения. Ранее подобные системы требовали громоздких лабораторных установок, но теперь процесс перенесён на компактный чип.

Ключевая инновация — встроенная система самокоррекции. Каждый резонатор оснащён собственным фотодиодом и микрогреющим элементом, позволяющим автоматически регулировать частоту и стабильность генерации фотонов в реальном времени.

Выбор КМОП-платформы означает, что такие квантовые чипы можно изготавливать массово на тех же заводах, что и обычные CPU или GPU.

Разработкой техпроцесса занимались GlobalFoundries и Ayar Labs. По мнению экспертов, это открывает путь к масштабируемым квантовым системам, потенциально объединяющимся с ИИ-оборудованием на общей технологической основе.