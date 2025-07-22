Ученые создали «квантовую фабрику света» в виде чипа размером 1 квадратный миллиметр

Разработка, описанная в Nature Electronics, использует стандартный 45-нм КМОП-процесс, аналогичный применяемому при производстве обычных процессоров.

В основе технологии — 12 микрокольцевых резонаторов, каждый из которых генерирует пары запутанных фотонов с помощью четырёхволнового смешения. Ранее подобные системы требовали громоздких лабораторных установок, но теперь процесс перенесён на компактный чип.

Ключевая инновация — встроенная система самокоррекции. Каждый резонатор оснащён собственным фотодиодом и микрогреющим элементом, позволяющим автоматически регулировать частоту и стабильность генерации фотонов в реальном времени.

Выбор КМОП-платформы означает, что такие квантовые чипы можно изготавливать массово на тех же заводах, что и обычные CPU или GPU.

Разработкой техпроцесса занимались GlobalFoundries и Ayar Labs. По мнению экспертов, это открывает путь к масштабируемым квантовым системам, потенциально объединяющимся с ИИ-оборудованием на общей технологической основе.