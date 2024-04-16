Ученые создали квантовую память на основе механического дробления

Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters.

Этот метод предполагает, что барабан сможет принимать и передавать квантовые данные без потери квантового состояния. Когда информация передается между двумя квантовыми компьютерами на расстоянии или между многими в квантовом интернете, сигнал быстро теряется из-за шума.

Классический Интернет решает эту проблему усилением сигналов в небольших станциях вдоль маршрутов передачи. Но для применения аналогичного метода в квантовых компьютерах необходимо сначала преобразовать данные в обычные двоичные числовые системы, что замедлит сеть и сделает ее уязвимой для кибератак. Однако механическая память показала большие перспективы, так как она идеально подходит для получения и повторной отправки сигналов от квантового компьютера.

Скорость и преимущества квантовых компьютеров распространятся по сетям и интернету, используя свойства, уникальные для квантовых состояний, такие как суперпозиция и запутанность.

Ученые также надеются расширить связь между квантовыми компьютерами через станции, где квантовые барабаны получают и повторно передают сигналы, что позволит избежать шума и сохранить данные в квантовом состоянии.