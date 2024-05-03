Ученые создали лазерный датчик для улучшения качества МРТ

МРТ-сканеры используются врачами каждый день для получения уникального взгляда внутрь человеческого тела. Они используются для изучения мозга, внутренних органов и других мягких тканей с помощью 3D-изображений высокого качества по сравнению с другими видами медицинского оборудования.

Хотя это делает их незаменимыми для медицинских профессионалов, есть еще место для улучшений. Сильные магнитные поля внутри МРТ-сканеров создают флуктуации, которые приводят к ошибкам и помехам в сканах. Следовательно, эти дорогостоящие машины (сотни евро в час) должны регулярно калиброваться для уменьшения ошибок.

Существуют также специальные методы сканирования, которые, к сожалению, пока невозможно использовать на практике. Среди них так называемые спиральные последовательности, которые могли бы сократить время сканирования, например, при диагностике тромбов, склероза и опухолей.

В теории проблему можно решить с помощью датчика, который считывает и отображает изменения магнитного поля. Затем ошибки в изображениях можно относительно просто исправить с помощью компьютера. Но в практике это было сложно с текущей технологией, так как подходящие датчики могли мешать магнитному полю из-за своей электрической природы и соединения с металлическими кабелями.