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Наука и технологии
Опубликовано 03 мая 2024, 23:26
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Ученые создали лазерный датчик для улучшения качества МРТ

Он обнаруживает ошибки
На базе госпиталя Hvidovre появился прототип датчика, способного обнаруживать ошибки в МРТ-сканах с помощью лазерного света и газа. Новый датчик, разработанный молодым исследователем из Копенгагенского университета и госпиталя Hvidovre, может делать то, что невозможно для текущих электрических датчиков, и, надеемся, заложить основы для более качественных, доступных и быстрых МРТ-сканов.
Ученые создали лазерный датчик для улучшения качества МРТ

© Ferra.ru

МРТ-сканеры используются врачами каждый день для получения уникального взгляда внутрь человеческого тела. Они используются для изучения мозга, внутренних органов и других мягких тканей с помощью 3D-изображений высокого качества по сравнению с другими видами медицинского оборудования.

Хотя это делает их незаменимыми для медицинских профессионалов, есть еще место для улучшений. Сильные магнитные поля внутри МРТ-сканеров создают флуктуации, которые приводят к ошибкам и помехам в сканах. Следовательно, эти дорогостоящие машины (сотни евро в час) должны регулярно калиброваться для уменьшения ошибок.

Существуют также специальные методы сканирования, которые, к сожалению, пока невозможно использовать на практике. Среди них так называемые спиральные последовательности, которые могли бы сократить время сканирования, например, при диагностике тромбов, склероза и опухолей.

В теории проблему можно решить с помощью датчика, который считывает и отображает изменения магнитного поля. Затем ошибки в изображениях можно относительно просто исправить с помощью компьютера. Но в практике это было сложно с текущей технологией, так как подходящие датчики могли мешать магнитному полю из-за своей электрической природы и соединения с металлическими кабелями.

Ученые создали лазерный датчик для улучшения качества МРТ
© University of Copenhagen
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#разработка
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#технологии
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#исследование