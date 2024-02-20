Ученые создали материал для эффективного хранения водорода высокой плотности

Магниевый борогидрид с нанопорами (Mg (BH4)2) обладает высокой пористостью, позволяя впитывать водород и азот. Ранее пористые материалы демонстрировали способность хранить большое количество водорода на единицу массы, но им не удавалось сохранять много энергии в небольшом объеме.

Исследователи обнаружили, что Mg (BH4)2 способен хранить невиданные 144 г водорода на литр объема пор, в сравнении с 70,8 г/л для криогенной жидкости H2. Они утверждают, что их открытие решает критические проблемы хранения вещества и повышает эффективность и экономическую целесообразность водорода. Несмотря на то что этот материал может не стать решением для авиации, его применение может быть весьма эффективным для долгосрочных перевозок или грузовиков, а также для статического хранения энергии.