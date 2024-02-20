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Наука и технологии
Опубликовано 20 февраля 2024, 22:04
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Ученые создали материал для эффективного хранения водорода высокой плотности

С нанопорами
Корейские ученые утверждают, что создали материал, который хранит водород с двукратной плотностью по сравнению с его криогенной жидкой формой. Это может решить проблемы хранения вещества, которые тормозили развитие этого чистого топлива.
Ученые создали материал для эффективного хранения водорода высокой плотности

© Ferra.ru

Магниевый борогидрид с нанопорами (Mg (BH4)2) обладает высокой пористостью, позволяя впитывать водород и азот. Ранее пористые материалы демонстрировали способность хранить большое количество водорода на единицу массы, но им не удавалось сохранять много энергии в небольшом объеме.

Исследователи обнаружили, что Mg (BH4)2 способен хранить невиданные 144 г водорода на литр объема пор, в сравнении с 70,8 г/л для криогенной жидкости H2. Они утверждают, что их открытие решает критические проблемы хранения вещества и повышает эффективность и экономическую целесообразность водорода. Несмотря на то что этот материал может не стать решением для авиации, его применение может быть весьма эффективным для долгосрочных перевозок или грузовиков, а также для статического хранения энергии.

Источник:New Atlas
Автор:Булат Кармак
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