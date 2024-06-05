Ученые создали материал, который может захватывать CO2 из воздуха

Используя подход, аналогичный зарядке аккумулятора, исследователи заряжали активированный уголь, который обычно применяется в бытовых водяных фильтрах. Заряженная угольная «губка» с ионами, образующими обратимые связи с углекислым газом, успешно захватывала CO2 непосредственно из воздуха.

По словам доктора Александра Форса из Химического факультета имени Юсуфа Хамида, возглавившего исследование, захват выбросов углерода из атмосферы является крайней мерой, но в свете климатической чрезвычайной ситуации это необходимо исследовать. Первоочередная задача — снизить выбросы углерода по всему миру, но также необходимо производить удаление парниковых газов для достижения нетто-нулевых выбросов и ограничения худших последствий изменения климата.