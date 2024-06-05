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Наука и технологии
Опубликовано 05 июня 2024, 23:55
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Ученые создали материал, который может захватывать CO2 из воздуха

На основе угля
Ученые из Университета Кембриджа разработали новый метод, позволяющий создавать материалы, способные напрямую захватывать углекислый газ из атмосферы, при этом сохраняя низкую стоимость и высокую энергоэффективность.
Ученые создали материал, который может захватывать CO2 из воздуха

© Ferra.ru

Используя подход, аналогичный зарядке аккумулятора, исследователи заряжали активированный уголь, который обычно применяется в бытовых водяных фильтрах. Заряженная угольная «губка» с ионами, образующими обратимые связи с углекислым газом, успешно захватывала CO2 непосредственно из воздуха.

По словам доктора Александра Форса из Химического факультета имени Юсуфа Хамида, возглавившего исследование, захват выбросов углерода из атмосферы является крайней мерой, но в свете климатической чрезвычайной ситуации это необходимо исследовать. Первоочередная задача — снизить выбросы углерода по всему миру, но также необходимо производить удаление парниковых газов для достижения нетто-нулевых выбросов и ограничения худших последствий изменения климата.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#природа
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#экология
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#разработка