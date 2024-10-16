Ученые создали материалы, производящие электричество при сжатии

Этот материал не содержит свинца, что делает его безопасным для использования в различных устройствах, машинах и инфраструктуре. По словам ученых цель состоит в том, чтобы создать доступный материал с элементами, широко доступными в природе.

Пленка толщиной всего 0,3 миллиметра может быть интегрирована в строительные материалы, позволяя генерировать электроэнергию, когда здания колеблются, или под автомобильными дорогами, когда по ним проезжают машины. Первоначальные эксперименты показали, что материал способен производить достаточно энергии для питания светодиодов, открывая перспективы для использования в устройствах, носимых спортсменами.