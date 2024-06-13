Ученые создали метод для предсказания устойчивости новых сплавов к окислению

Исследование, опубликованное в Nature Communications, основано на адаптации методов из астрономии. Учёные создали модель, позволяющую на атомном уровне прогнозировать, как сплавы будут реагировать на высокие температуры и окисление.

Команда изучала сплав CoCrFeNiMn, также известный как сплав Кэнтора. Они обнаружили, что добавление алюминия создаёт защитный слой оксида алюминия, увеличивая устойчивость сплава к деградации.

Эти результаты позволят быстро идентифицировать сплавы с нужными свойствами, используя комбинацию компьютерного моделирования, автоматизации и искусственного интеллекта. В будущем это поможет разработать материалы, способные выдерживать экстремальные условия, что особенно важно для аэрокосмической и ядерной промышленности.