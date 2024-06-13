Наука и технологии
Опубликовано 13 июня 2024, 23:33
1 мин.

Ученые создали метод для предсказания устойчивости новых сплавов к окислению

Которые используются в ядерных реакторах
Учёные разработали метод предсказания поведения высокоэнтропийных сплавов в экстремальных условиях. Это открытие ускорит создание новых материалов для ядерных реакторов, гиперзвуковых полётов и реактивных двигателей.
Ученые создали метод для предсказания устойчивости новых сплавов к окислению

© Ferra.ru

Исследование, опубликованное в Nature Communications, основано на адаптации методов из астрономии. Учёные создали модель, позволяющую на атомном уровне прогнозировать, как сплавы будут реагировать на высокие температуры и окисление.

Команда изучала сплав CoCrFeNiMn, также известный как сплав Кэнтора. Они обнаружили, что добавление алюминия создаёт защитный слой оксида алюминия, увеличивая устойчивость сплава к деградации.

Эти результаты позволят быстро идентифицировать сплавы с нужными свойствами, используя комбинацию компьютерного моделирования, автоматизации и искусственного интеллекта. В будущем это поможет разработать материалы, способные выдерживать экстремальные условия, что особенно важно для аэрокосмической и ядерной промышленности.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#разработка
,
#технологии