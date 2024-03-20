Ученые создали метод для выявления текстов, сгенерированных ИИ

Метод, названный Raidar (geneRative AI Detection viA Rewriting), позволяет определить, написан текст человеком или создан искусственным интеллектом, не имея доступа к внутреннему устройству модели. Raidar сравнивает оригинальный текст с переписанным и определяет количество изменений. Этот подход демонстрирует высокую точность и эффективность, превосходя предыдущие методы на 29%.

Способность точно определять контент, созданный искусственным интеллектом, играет ключевую роль в обеспечении целостности и доверия к цифровой информации. Raidar может стать мощным инструментом в борьбе с дезинформацией и поддержании достоверности цифрового контента.