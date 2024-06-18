Ученые создали метод доставки лекарств к определённым типам нейронов мозга

Исследование, опубликованное в журнале Nature Methods, использует технологию под названием DART, или Drug Acutely Restricted by Tethering, которая позволяет доставлять фармацевтические препараты к определенным типам клеток в мозге, применяя белок, покрывающий их поверхность.

Этот новый инструмент, DART.2, улучшил точность доставки на порядок, что открывает новые возможности для исследования влияния различных лекарств и обеспечивает минимальное влияние на остальные участки мозга.

Исследователи уже планируют дальнейшие улучшения технологии, включая разработку системы, способной преодолевать гематоэнцефалический барьер, и создание новых флуоресцентные трассеров для визуализации и отслеживания концентрации лекарств в мозгу с помощью неинвазивных методов.