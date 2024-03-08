Ученые создали метод оценки важности правил и данных в ИИ

Опубликовано 08 марта 2024, 23:12
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Ученые создали метод оценки важности правил и данных в ИИДля улучшения решения сложных задач
Ученые представили метод оценки значимости правил и данных в моделях «осведомленного машинного обучения». Это позволяет искусственному интеллекту (ИИ) интегрировать законы реального мира, улучшая решение сложных задач.
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Разработанный метод оценивает вклад каждого правила в предсказательную точность модели. Это позволяет оптимизировать модели, регулируя влияние различных правил и фильтруя избыточные. Исследователи также выявили взаимодействия между правилами, что ускорило обучение и повысило точность.
Ученые подчеркивают практическое применение метода в инженерии, физике и химии. Они показали его эффективность, оптимизируя модели для решения уравнений и прогнозирования результатов химических экспериментов. В будущем, исследователи планируют создать инструмент для разработчиков ИИ и обучить модели извлекать знания из данных.
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак