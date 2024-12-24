Ученые создали микрогели для регенерации тканей и роста клеток

Внеклеточный матрикс обеспечивает клетки стабильностью и помогает им «общаться». Но при заболеваниях он может повреждаться, что приводит к потере функции клеток и органов. Чтобы помочь организму восстанавливаться, ученая создала каркасы из микрогелей, которые имитируют свойства матрикса.

Микрогели изготавливаются с использованием супрамолекулярной химии, где синтетические блоки самостоятельно собираются в структуры. Эти блоки позволяют регулировать свойства материала, делая их подходящими для различных типов клеток. Например, микрогели помогли восстановить клетки роговицы глаза и стимулировали рост нервных клеток после травм позвоночника.

Интересно, что технология также была применена к растительным клеткам. Несмотря на ожидания, что растения, которые легко растут в природе, будут проще в работе, оказалось, что их клетки более хрупкие. Однако исследовательской группе удалось добиться их роста в микрогелях, показывая, что методы медицины могут быть полезны и в сельском хозяйстве.