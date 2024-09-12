Ученые создали микроскоп на основе смартфона

Опубликовано 12 сентября 2024, 20:331 мин.
Ученые создали микроскоп на основе смартфонаОн позволит проводить точные измерения
Ученые разработали цифровой голографический микроскоп на базе смартфона, способный выполнять точные 3D-измерения. Благодаря простоте, портативности и низкой стоимости, устройство может применяться в образовательных целях и медицинской диагностике в условиях ограниченных ресурсов.
© Ferra.ru
Голографические микроскопы позволяют восстанавливать 3D-информацию о поверхности и внутренних структурах образца. Однако существующие модели требуют сложных оптических систем и компьютеров для расчетов, что ограничивает их мобильность. Новый микроскоп использует простую оптическую систему, созданную на 3D-принтере, и смартфон для обработки данных, что делает его доступным и универсальным.
В журнале Applied Optics исследователи продемонстрировали способность микроскопа в почти реальном времени отображать голограммы. Пользователи могут увеличивать изображение на экране смартфона.
Эта разработка открывает новые возможности для использования в медицине.