Ученые создали микроскоп на основе смартфона

Голографические микроскопы позволяют восстанавливать 3D-информацию о поверхности и внутренних структурах образца. Однако существующие модели требуют сложных оптических систем и компьютеров для расчетов, что ограничивает их мобильность. Новый микроскоп использует простую оптическую систему, созданную на 3D-принтере, и смартфон для обработки данных, что делает его доступным и универсальным.

В журнале Applied Optics исследователи продемонстрировали способность микроскопа в почти реальном времени отображать голограммы. Пользователи могут увеличивать изображение на экране смартфона.

Эта разработка открывает новые возможности для использования в медицине.