Наука и технологии
Опубликовано 12 сентября 2024, 20:33
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Ученые создали микроскоп на основе смартфона

Он позволит проводить точные измерения
Ученые разработали цифровой голографический микроскоп на базе смартфона, способный выполнять точные 3D-измерения. Благодаря простоте, портативности и низкой стоимости, устройство может применяться в образовательных целях и медицинской диагностике в условиях ограниченных ресурсов.
Ученые создали микроскоп на основе смартфона

© Ferra.ru

Голографические микроскопы позволяют восстанавливать 3D-информацию о поверхности и внутренних структурах образца. Однако существующие модели требуют сложных оптических систем и компьютеров для расчетов, что ограничивает их мобильность. Новый микроскоп использует простую оптическую систему, созданную на 3D-принтере, и смартфон для обработки данных, что делает его доступным и универсальным.

В журнале Applied Optics исследователи продемонстрировали способность микроскопа в почти реальном времени отображать голограммы. Пользователи могут увеличивать изображение на экране смартфона.

Эта разработка открывает новые возможности для использования в медицине.

Ученые создали микроскоп на основе смартфона
© Yuki Nagahama, Tokyo University of Agriculture and Technology