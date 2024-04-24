Опубликовано 24 апреля 2024, 23:05
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Ученые создали микроскоп с ИИЧто позволит быстрее получать результаты
Ученые создали микроскоп с ИИ, который анализирует данные прямо во время работы. Это позволит проводить больше экспериментов и быстрее получать результаты. Рентгеновские микроскопы стали настолько мощными, что ученые не успевают обрабатывать всю получаемую информацию. Новая разработка использует машинное обучение для анализа данных «на лету».
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Благодаря ИИ, исследователи могут сократить время сбора данных в 100 раз и изучать более хрупкие материалы. Также появилась возможность менять ход эксперимента в режиме реального времени, фокусируясь на самых интересных открытиях.
Технология получила название потоковой рентгеновской птихографии. Она похожа на стриминговые сервисы: ученые видят результаты исследований почти моментально и могут тут же корректировать процесс.
Разработчики уверены, что их изобретение позволит проводить больше важных экспериментов в различных областях науки.
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак