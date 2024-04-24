Ученые создали микроскоп с ИИ

Благодаря ИИ, исследователи могут сократить время сбора данных в 100 раз и изучать более хрупкие материалы. Также появилась возможность менять ход эксперимента в режиме реального времени, фокусируясь на самых интересных открытиях.

Технология получила название потоковой рентгеновской птихографии. Она похожа на стриминговые сервисы: ученые видят результаты исследований почти моментально и могут тут же корректировать процесс.

Разработчики уверены, что их изобретение позволит проводить больше важных экспериментов в различных областях науки.