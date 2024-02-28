Ученые создали микроволновый фотонный чип для ультрабыстрых вычислений

Этот чип, в тысячу раз быстрее и энергоэффективнее традиционного электронного процессора, обещает революцию в таких областях, как беспроводные коммуникационные системы 5/6G, радары высокого разрешения, искусственный интеллект, компьютерное зрение и обработка изображений/видео.

Исследование, проведенное совместно с Китайским университетом Гонконга, опубликовано в журнале Nature под названием «Интегрированный микроволновой фотонный процессор из лития-ниобата». Чип обеспечивает высокоскоростную аналоговую обработку с широкой полосой пропускания 67 ГГц и отличной точностью вычислений.

Этот прорыв стал возможным благодаря интегрированному микроволновому процессору на основе платформы тонкопленочного лития-ниобата. Литий-ниобат часто называют «кремнием фотоники» из-за своей важности для оптики, сравнимой с ролью кремния в микроэлектронике.