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Наука и технологии
Опубликовано 28 февраля 2024, 22:40
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Ученые создали микроволновый фотонный чип для ультрабыстрых вычислений

Он потребляет меньше энергии
Исследовательская группа под руководством профессора Ван Чэн из Гонконгского университета создала микроволновой фотонный чип, способный выполнять ультрабыструю аналоговую электронную обработку с использованием оптики.
Ученые создали микроволновый фотонный чип для ультрабыстрых вычислений

© Ferra.ru

Этот чип, в тысячу раз быстрее и энергоэффективнее традиционного электронного процессора, обещает революцию в таких областях, как беспроводные коммуникационные системы 5/6G, радары высокого разрешения, искусственный интеллект, компьютерное зрение и обработка изображений/видео.

Исследование, проведенное совместно с Китайским университетом Гонконга, опубликовано в журнале Nature под названием «Интегрированный микроволновой фотонный процессор из лития-ниобата». Чип обеспечивает высокоскоростную аналоговую обработку с широкой полосой пропускания 67 ГГц и отличной точностью вычислений.

Этот прорыв стал возможным благодаря интегрированному микроволновому процессору на основе платформы тонкопленочного лития-ниобата. Литий-ниобат часто называют «кремнием фотоники» из-за своей важности для оптики, сравнимой с ролью кремния в микроэлектронике.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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