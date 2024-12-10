Ученые создали мини-сердце, способное генерировать кровь

Органоиды — это миниатюрные органы, состоящие из клеток, выращенных в лаборатории, которые могут воспроизводить структуры настоящих органов. В отличие от традиционных двухмерных клеточных культур, органоиды способны формировать трехмерные структуры, что позволяет исследовать процессы метаболизма и развития органов.

В исследовании впервые был разработан органоид сердца (HFO), который воссоздает ранние стадии его развития. Ученые пошли дальше и добавили в модель элементы, которые способствуют образованию клеток крови — так появился органоид сердца, генерирующий кровь (BG-HFO).

Этот органоид состоит из нескольких типов клеток, включая ткани сердца, сосудов, печени и легких, что делает его аналогом естественного эмбрионального развития. Особое внимание уделено эндотелию — внутреннему слою сосудов, из которого исходят клетки крови.