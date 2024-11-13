Ученые создали миниатюрные модели иммунной системы для борьбы с инфекциями

Работа, опубликованная в журнале Nature Materials, представляет собой прорыв в области биомедицинских исследований. Исследователи использовали синтетические гидрогели, чтобы воссоздать микроокружение, в котором клетки из крови и миндалин могут созревать и производить антитела. Это позволяет наблюдать за процессами иммунной адаптации и лучше предсказывать, как пациенты с раковыми заболеваниями будут реагировать на инфекции и лечение.

Проект стал важным шагом в решении проблемы точности предклинических исследований. Традиционные модели на животных часто не отражают человеческую иммунологию, что затрудняет перевод лабораторных данных в эффективные клинические результаты. Разработанные органоиды дают возможность точнее моделировать иммунные реакции, что поможет в создании более эффективных вакцин и терапии для пациентов с ослабленным иммунитетом.

Одним из основных открытий стало то, что клетки у пациентов, перенесших лечение от лимфомы, не проявляют должной активности в ответ на инфекции, что объясняет повышенную восприимчивость к заболеваниям у выживших. Этот метод также поможет улучшить терапию для таких пациентов, предложив новые пути усиления иммунного ответа.