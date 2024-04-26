Ученые создали модель для разработки технологий охлаждения электроники будущего

Традиционные методы охлаждения уже не справляются. Ученые предлагают использовать технологию "кипящей пленки жидкости". Суть метода заключается в кипячении жидкости на поверхности электронного компонента. Такой подход позволяет отводить гораздо больше тепла, чем традиционные методы.

Однако, для эффективного охлаждения важна специальная структура поверхности. Исследователи из Китая создали модель, которая позволяет прогнозировать эффективность охлаждения в зависимости от структуры поверхности.

Разработанная модель поможет инженерам создавать более совершенные системы охлаждения для электроники следующего поколения.