Ученые создали модель для разработки технологий охлаждения электроники будущего

Опубликовано 26 апреля 2024, 23:33
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Ученые создали модель для разработки технологий охлаждения электроники будущегоОна будет прогнозировать эффективность
Инженеры разработали новую компьютерную модель, которая поможет создавать более эффективные системы охлаждения для электронных устройств. В последние годы участились пожары, вызванные возгоранием электронных устройств, начиная от смартфонов и заканчивая электромобилями и самолётами. Одна из главных причин - перегрев.
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Традиционные методы охлаждения уже не справляются. Ученые предлагают использовать технологию "кипящей пленки жидкости". Суть метода заключается в кипячении жидкости на поверхности электронного компонента. Такой подход позволяет отводить гораздо больше тепла, чем традиционные методы.
Однако, для эффективного охлаждения важна специальная структура поверхности. Исследователи из Китая создали модель, которая позволяет прогнозировать эффективность охлаждения в зависимости от структуры поверхности.
Разработанная модель поможет инженерам создавать более совершенные системы охлаждения для электроники следующего поколения.
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак