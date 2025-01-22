Ученые создали модель мозга, предсказывающую удивление людей

Основная цель работы заключалась в том, чтобы понять, как нейроны мозга реагируют на неожиданные события. Исследователи использовали данные функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), полученные при выполнении различных заданий, чтобы выявить закономерности в мозговой активности, связанные с ощущением удивления.

Для создания модели ученые разработали новую нейросеть, названную EFPM (edge-fluctuation-based predictive model), которая отслеживает взаимодействия между различными частями мозга и предсказывает моменты удивления. Модель использует данные о колебаниях в мозговой активности для прогнозирования, когда человек будет удивлен.

Исследователи протестировали свою модель на трех разных наборах данных, включая информацию о том, как люди реагируют на неожиданные события при просмотре баскетбольных матчей и мультфильмов. Модель оказалась эффективной в предсказании удивления как у участников одного эксперимента, так и у участников совершенно других заданий.