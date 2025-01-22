Наука и технологии
Опубликовано 22 января 2025, 04:30
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Ученые создали модель мозга, предсказывающую удивление людей

С помощью нейросети
Удивление — это естественная реакция человека на неожиданное событие. На протяжении многих лет ученые исследуют, как наш мозг реагирует на нарушение ожиданий. Группа исследователей из Чикагского университета разработала модель мозга, которая способна предсказать, когда человек почувствует удивление. Исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behaviour, показывает, что эта модель может предсказать удивление в различных ситуациях, включая просмотр видео и выполнение заданий.
Ученые создали модель мозга, предсказывающую удивление людей

© Ferra.ru

Основная цель работы заключалась в том, чтобы понять, как нейроны мозга реагируют на неожиданные события. Исследователи использовали данные функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), полученные при выполнении различных заданий, чтобы выявить закономерности в мозговой активности, связанные с ощущением удивления.

Для создания модели ученые разработали новую нейросеть, названную EFPM (edge-fluctuation-based predictive model), которая отслеживает взаимодействия между различными частями мозга и предсказывает моменты удивления. Модель использует данные о колебаниях в мозговой активности для прогнозирования, когда человек будет удивлен.

Исследователи протестировали свою модель на трех разных наборах данных, включая информацию о том, как люди реагируют на неожиданные события при просмотре баскетбольных матчей и мультфильмов. Модель оказалась эффективной в предсказании удивления как у участников одного эксперимента, так и у участников совершенно других заданий.

Ученые создали модель мозга, предсказывающую удивление людей

© Nature Human Behaviour

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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