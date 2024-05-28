Ученые создали мощнейшие терагерцовые импульсы в мире

Терагерцовое излучение лежит между микроволновым и инфракрасным диапазонами электромагнитного спектра. Долгое время не хватало источников терагерцового излучения, но ситуация меняется. Команда ученых смогла создать терагерцовые волны с рекордной мощностью — 260 мегавольт на сантиметр. Этого достаточно, чтобы ионизировать атомы и молекулы, превращая их в плазму.

Ученые уверены, что их разработка позволит изучать нелинейные эффекты в плазме, созданной терагерцовым излучением. Кроме того, это открывает путь к терагерцовому управлению электронами и созданию источников терагерцового излучения еще большей мощности.