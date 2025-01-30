Ученые создали мышат от двух самцов. И они дожили до взрослого возраста

Ранее подобные эксперименты заканчивались на ранних стадиях развития эмбрионов. Метод основан на редактировании импринтированных генов — тех, которые активируются только от одного из родителей.

Их отсутствие мешало нормальному развитию потомства. Ученые внесли 20 генетических изменений в ДНК стволовых клеток, а затем оплодотворили ими яйцеклетки, предварительно очищенные от женского генома.

После подсадки суррогатным матерям, на свет появились первые жизнеспособные детеныши.

Выживаемость эмбрионов составила 11.8%, но у большинства были проблемы с развитием и сниженная продолжительность жизни. Взрослые особи оказались бесплодными.

Исследователи считают, что этот метод поможет изучать генетические заболевания и усовершенствовать технологии клонирования.