Наука и технологии
Опубликовано 30 января 2025, 08:29
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Ученые создали мышат от двух самцов. И они дожили до взрослого возраста

Но здоровыми их точно нельзя было назвать
Китайские учёные из Академии наук КНР впервые вырастили мышат, получивших генетический материал только от двух самцов.
Ученые создали мышат от двух самцов. И они дожили до взрослого возраста
© Ferra

Ранее подобные эксперименты заканчивались на ранних стадиях развития эмбрионов. Метод основан на редактировании импринтированных генов — тех, которые активируются только от одного из родителей.

Их отсутствие мешало нормальному развитию потомства. Ученые внесли 20 генетических изменений в ДНК стволовых клеток, а затем оплодотворили ими яйцеклетки, предварительно очищенные от женского генома.

После подсадки суррогатным матерям, на свет появились первые жизнеспособные детеныши.

Выживаемость эмбрионов составила 11.8%, но у большинства были проблемы с развитием и сниженная продолжительность жизни. Взрослые особи оказались бесплодными.

Исследователи считают, что этот метод поможет изучать генетические заболевания и усовершенствовать технологии клонирования.

Источник:Хайтек
Автор:Булат Кармак
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