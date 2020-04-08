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Ученые создали наклейку, показывающую испортившиеся в магазине продукты

При этом цена устройства крайне низкая, что поможет ей получить широкое распространение
На сайте Wiley Online Library было опубликовано свежее исследование, в рамках которого корейские ученые сумели разработать наклейку, показывающую испортившиеся в магазине продукты.

На данный момент технология позволяет понять, какие именно продукты хранились в условиях, нарушающие температурный режим, заложенный производителем. Так, например, наклейка может показать, что замороженную рыбу, мясо, фрукты и овощи сначала разморозили, а потом снова заморозили.

Суть работы наклейки предельно проста — она начинает проявляться после того, как продукт достигает температуры 10 °С и выше. Именно данная температура считается опасной, так как при ней достаточно быстро начинают размножаться бактерии. Что же касательно стоимости наклейки, то она достаточно низкая, что только поможет новинке получить широкое распространение.

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