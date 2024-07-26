Ученые создали нано-датчики для точной оценки болевых симптомов

Традиционные методы, такие как шкала визуальной аналогии (VAS), часто зависят от субъективных оценок пациентов и могут быть ненадежными. Команда ученых разработала биосенсоры, которые анализируют два биохимических соединения в крови, связанных с болью: циклооксигеназу-2 (COX-2) и индуцибельную синтазу оксида азота (iNOS). Анализ проводится на основе капли крови из пальца пациента.

Технология также включает искусственный интеллект, который помогает врачам интерпретировать результаты и сравнивать их с субъективными оценками боли пациентов. В клинических испытаниях в Турции метод показал 80% соответствие между данными биомаркеров и самооценкой боли пациентов. В будущем планируется создание портативного устройства для использования в реальных условиях, что значительно улучшит управление болью и может снизить количество случаев зависимости от опиоидов.