Ученые создали наночастицы для точной доставки антибиотиков внутрь бактерий

Жировые наночастицы, разработанные группой китайских биохимиков, покрыты специальной оболочкой, которая позволяет им проникать внутрь бактерий и защищает от действия иммунной системы. Испытания на мышах показали, что эти наночастицы эффективно уничтожают бактерии, не повреждая человеческие клетки.

Этот метод может помочь врачам снизить дозы антибиотиков, необходимых для лечения инфекций, что снизит риск развития устойчивости бактерий к лекарствам. Это открытие может стать прорывом в борьбе с инфекционными заболеваниями и улучшить эффективность лечения, подчеркивают ученые.