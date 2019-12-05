Ученые создали наночипы для замены нервных клеток человека

”До сих пор нейроны для ученых оставались неким "черным ящиком", которые нам лишь сейчас удалось приоткрыть, чтобы понять механизм его работы. Наша работа позволяет в полной мере повторить механизм действия реальных нейронов в мельчайших деталях”, — рассказал физик Университета Бат и соавтор исследования Ален Ногаре.

Что интересно, в столь маленьком корпусе ученые смогли разместить сразу несколько подразделов памяти, занимающихся имитацией деятельности нейронов гиппокампа — так называемого связующего звена между мозгом и нейронами дыхания.