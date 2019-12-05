Наука и технологии
Сегодня 19:09
Ученые создали наночипы для замены нервных клеток человека
Размер каждого не превышает кончика человеческих пальцев
Как стало известно, ученым из Университета Бата в Великобритании удалось разработать новейший миниатюрный чип размером с кончик пальца. Самое интересное, что несмотря на свою миниатюрность, разработка способна практически полностью дублировать работу нервных клеток человека. По словам исследователей, в будущем подобные микроконтроллеры будут способны восстанавливать активность спинного мозга человека.
”До сих пор нейроны для ученых оставались неким "черным ящиком", которые нам лишь сейчас удалось приоткрыть, чтобы понять механизм его работы. Наша работа позволяет в полной мере повторить механизм действия реальных нейронов в мельчайших деталях”, — рассказал физик Университета Бат и соавтор исследования Ален Ногаре.
Что интересно, в столь маленьком корпусе ученые смогли разместить сразу несколько подразделов памяти, занимающихся имитацией деятельности нейронов гиппокампа — так называемого связующего звена между мозгом и нейронами дыхания.