Ученые создали нанороботов из ДНК для доставки лекарств

В рамках эксперимента ученые создали более 50 наномасштабных объектов, включая «нано-динозавра», «танцующего робота» и миниатюрную карту Австралии шириной всего 150 нанометров — это в тысячу раз меньше толщины человеческого волоса.

Основой разработки стали так называемые «воксели» — трёхмерные модули, которые можно настраивать и собирать в сложные структуры. Эта гибкость особенно важна для задач наномедицины, синтетической биологии и материаловедения.

Ключевая особенность метода — использование ДНК в качестве «липучек». Дополнительные нити ДНК снаружи вокселей служат программируемыми точками соединения, что позволяет точно контролировать, как и с чем соединяются структуры.

Одним из самых перспективных применений этой технологии станет доставка лекарств. Нанороботы из ДНК можно настроить так, чтобы они распознавали биологические сигналы и высвобождали препарат только в нужном месте. Это поможет повысить эффективность лечения рака и снизить побочные эффекты.