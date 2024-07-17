Ученые создали навигационную систему для миниатюрных роботов

Опубликовано 17 июля 2024, 22:22
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Ученые создали навигационную систему для миниатюрных роботовВдохновившись насекомыми
Ученые из TU Delft вдохновились биологическими открытиями о том, как муравьи ориентируются в окружающей среде, и создали навигационную систему для миниатюрных роботов. Разработка позволит таким роботам самостоятельно возвращаться домой после выполнения заданий, потребляя минимум энергии и памяти.
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Потенциальные области применения роботов-насекомых включают мониторинг запасов на складах и обнаружение утечек газа на промышленных объектах. Традиционные методы автономной навигации роботов требуют больших ресурсов, что неприменимо для сверхлегких устройств.
Новая же стратегия использует комбинацию подсчета шагов и визуальных ориентиров, подобно тому, как это делают насекомые. Роботы делают снимки окружающей среды с помощью встроенной камеры, а затем используют их для возвращения к точке старта.
Разработанная система позволила 56-граммовому дрону преодолеть расстояние до 100 метров, используя всего 0,65 килобайт памяти.