Ученые создали навигационную систему для миниатюрных роботов

Потенциальные области применения роботов-насекомых включают мониторинг запасов на складах и обнаружение утечек газа на промышленных объектах. Традиционные методы автономной навигации роботов требуют больших ресурсов, что неприменимо для сверхлегких устройств.

Новая же стратегия использует комбинацию подсчета шагов и визуальных ориентиров, подобно тому, как это делают насекомые. Роботы делают снимки окружающей среды с помощью встроенной камеры, а затем используют их для возвращения к точке старта.

Разработанная система позволила 56-граммовому дрону преодолеть расстояние до 100 метров, используя всего 0,65 килобайт памяти.