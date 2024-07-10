Ученые создали нейротренажер для восстановления подвижности рук после инсульта

В течение 18 занятий пациенты использовали систему RehabSwift, которая считывала их мозговую активность с помощью специальной шапочки. Воображая движения пальцев, пациенты управляли роботизированными кистями рук, получая при этом визуальную и физическую обратную связь.

По итогам исследования участники продемонстрировали улучшение подвижности рук, скорости реакции и общей силы рук. Положительный эффект сохранялся даже спустя 4−6 недель после окончания тренировок. Многие участники отметили, что достигли поставленных целей по восстановлению подвижности.

Авторы исследования считают, что полученные результаты демонстрируют большой потенциал интерфейсов «мозг-компьютер» как эффективного, персонализированного и гибкого инструмента для реабилитации после инсульта.