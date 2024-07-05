Ученые создали новое решения для снижения энергопотребления научных установок

Разработка велась для эксперимента SHiP, призванного обнаруживать слабо взаимодействующие частицы. Один из магнитов детектора должен создавать магнитное поле силой около 0,5 Тесла в большом объеме – 6 метров в высоту и 4 метра в ширину и глубину.

Обычно для таких целей используются электромагниты, потребляющие огромное количество электроэнергии. Новая технология задействует сверхпроводящий материал - диборид магния (MgB2).

В отличие от традиционных сверхпроводников, MgB2 становится сверхпроводящим при более высокой температуре - -253 °C (20 Кельвин). Это позволяет охлаждать его более простым и энергоэффективным способом - с помощью газообразного гелия, а не дорогостоящего жидкого гелия.

Хотя применение MgB2 ограничено магнитами со слабым полем, технология обещает существенно сократить расходы на электроэнергию при проведении научных исследований.

По словам ученых, технологию можно будет использовать для модернизации существующих установок, а также при разработке новых электромагнитов, применяемых в различных областях, включая повседневную жизнь.