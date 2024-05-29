Ученые создали новое устройство для анализа крови

Опубликовано 29 мая 2024, 11:19
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Ученые создали новое устройство для анализа кровиОно более компактное
Японские ученые разработали миниатюрное устройство для анализа крови, которое может использоваться даже в домашних условиях. Технология поможет снизить стоимость анализа и сократить время ожидания результатов.
Традиционные анализаторы крови громоздкие и дорогие. Новая разработка использует микрофлюидный чип, который управляет потоком крови с помощью вращения. Такой подход позволяет проводить сложные анализы, например, на онкомаркеры, с помощью всего 5 мкл крови (этого количества можно получить даже из пальца).
Главное преимущество новой технологии — простота и низкая стоимость. Чип изготавливается с помощью массового производства, а анализ запускается простым вращением.
Исследователи уверены, что в будущем такие мини-лаборатории на чипе можно будет устанавливать не только в больницах, но и в аптеках, а может быть, даже дома. Это позволит людям быстрее получать результаты анализов и улучшит качество жизни.